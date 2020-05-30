Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение лидера США Дональда Трампа о разрыве отношений между страной и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:15

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Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

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МИД РФ: разрыв США с ВОЗ - удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

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МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

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В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

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В МИД РФ назвали разрыв США с ВОЗ ударом по сотрудничеству в сфере здравоохранения

Интерфаксвчера в 17:53

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

ТАССвчера в 16:54
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Политика

Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»

На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву

Коммерсантъ вчера в 14:34
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Общество

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

Вести.Ru вчера в 06:55
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Происшествия

За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com вчера в 01:39
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
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Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости 01:39
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Армия и оружие

Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.
Эхо Москвы 02:33
Автоспорт

Алексей Попов предложил запретить в Формуле-1 телеметрию и радиосвязь

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал решение Формулы-1 до 80 человек сократить количество персонала команд на этапах в условиях пандемии коронавируса, а также высказал несколько интересных идей по реформированию Ф-1.
Чемпионат вчера в 16:23
Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Общество

В Омской области заболеваемость коронавирусом вновь пошла на рост

В регионе зарегистрировано 49 новых случаев инфекции. Таким образом, заболеваемость вновь пошла на рост.
РИА СуперОмск 01:47
42
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая

Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
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Гаджеты

Вышла улучшенная версия смартфона Samsung Galaxy A51

Anonsens 02:05
Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Lenta.ru вчера в 22:46
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Политика

Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России

Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
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Здоровье

Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав

Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
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Космос

Почему Россия теряет лидерство в космосе

Аргументы недели 28 мая в 08:46
Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv вчера в 03:42
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Происшествия

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Происшествия

Актер сериала «Физрук» рассказал об обвинении в двойном убийстве

Российский актер Владимир Сычев в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал об аресте за двойное убийство.
Известия вчера в 11:39
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
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Происшествия

Вандалы разогревали еду в ведре на Вечном огне в Одинцове

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента с Вечным огнем в подмосковном Одинцове.
РЕН ТВ вчера в 09:24
27
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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