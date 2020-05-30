с чего всё началось

США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2» На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. 190

Общество Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 458

Происшествия За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 55

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Армия и оружие Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.

Автоспорт Алексей Попов предложил запретить в Формуле-1 телеметрию и радиосвязь Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал решение Формулы-1 до 80 человек сократить количество персонала команд на этапах в условиях пандемии коронавируса, а также высказал несколько интересных идей по реформированию Ф-1.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек. 23

Политика В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. 12

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 501

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 1,6K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 140

Происшествия В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое «29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР. 2

Авто Tesla снизила цены на свои электрокары В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику. 28