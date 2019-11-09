с чего всё началось

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. В частности, Киев обвинил Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Киберспорт На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Единоборства Волков в доминирующем стиле победил Харди Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.

Общество Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.

Транспорт Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.

Политика Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Происшествия Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Политика Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.

Политика Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.

Кино Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора» Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Политика Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.

Экономика Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Армия и оружие Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.

Общество В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.

Происшествия Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.

Здоровье Стало известно сколько врачей-белорусов работает в Польше Из опубликованного ответа стало известно, что большего всего украинских врачей - 470. На втором месте врачи-белорусы - 231.

Общество Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.

Авто Ажиотажным спросом пользуется бюджетный кросс-вэн Renault Triber В конце августа текущего года на индийский авторынок поступила в продажу бюджетная версия кросс-вэна Renault Triber.