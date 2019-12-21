Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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МИД России обвинил США в попытках замедлить развитие экономики ЕС

Коммерсантъ08:43

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Известия07:39

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42

В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

Комсомольская правда07:07

В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

МИД прокомментировал санкции США против трубопроводов

РИА Новости08:00

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27
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Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 10:01
Общество

Походы в театр могут продлить жизнь

ToDay News Ufa вчера в 14:03
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Единоборства

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Футбол

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины не прошёл допинг-тест

DixiNews 03:10
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Политика

Китай продемонстрировал взлет клона советского истребителя

Китайский телеканал CCTV7 в эфире показал сюжет, на котором запечатлен взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.
РЕН ТВ 10:55
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Экономика

Американские СМИ обсуждают возможный крах доллара

Возможный обвал доллара наконец начал беспокоить и западных журналистов.
Политическая Экспертиза 03:59
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru вчера в 03:11
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Авто

Названы топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей

Основой для топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей стали данные р средней стоимости и объёмах продаж за период с начала года по октябрь.
Tvoe-avto.com 11:32
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

РБК 08:51
Происшествия

Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

Lenta.ru 05:31
Политика

В ОБСЕ призвали Эстонию воздержаться от давления на Sputnik

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония».
REGNUM 11:07
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
РИА Новости 06:49
Происшествия

Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы

Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском вчера в 00:36
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Avia.pro вчера в 22:30
Политика

Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.
Московский Комсомолец вчера в 07:39
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Политика

В Минске завершилась акция оппозиции против интеграции с Россией

РИА Новости 08:55
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