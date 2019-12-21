Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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МИД России обвинил США в попытках замедлить развитие экономики ЕС

Коммерсантъ08:43

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

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Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru06:58

В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

В России раскритиковали санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости08:00

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42
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Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Общество

Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru 09:41
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 21:44
Происшествия

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
RT на русском 17:11
Футбол

Хацкевич официально возглавил «Ротор»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Prognozist вчера в 04:08
Политика

Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru 05:18
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru вчера в 02:33
Происшествия

Две машины сгорели после аварии в центре Москвы

В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии.
Российская газета 14:39
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM вчера в 00:33
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 18 декабря в 07:12
Наука

Первое лекарство от волчанки скоро появится в продаже

Препарат, успешно доказавший эффективность, появится в продаже уже в обозримом будущем.
Planet Today вчера в 07:47
Шоу-бизнес

На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило фанатов делать вывод о беременности Топурии.
Пятый канал 17:47
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Дни24 13:30
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:48
Технологии

Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно

Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
iXBT.com 17:12
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер 12:18
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия вчера в 04:37
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Автоновости дня 19 декабря в 11:24
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Космос

Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр

20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Портал Поиск вчера в 08:12
Общество

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
РИА Новости 07:41
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
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