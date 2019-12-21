Политика
ИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Происшествия
В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной
Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»
Происшествия
Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер
Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Происшествия
Две машины сгорели после аварии в центре Москвы
В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Происшествия
Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии
Наука
Первое лекарство от волчанки скоро появится в продаже
Препарат, успешно доказавший эффективность, появится в продаже уже в обозримом будущем.
Шоу-бизнес
На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило фанатов делать вывод о беременности Топурии.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Технологии
Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно
Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Космос
Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр
20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.