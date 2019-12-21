Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Известия07:39

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27

В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

Комсомольская правда07:07

МИД России обвинил США в попытках замедлить развитие экономики ЕС

Коммерсантъ08:43

МИД прокомментировал санкции США против трубопроводов

РИА Новости08:00

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42
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Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Конгрессмены Рон Джонсон и Тед Круз заявили в своем послании, что в случае продолжения работы по строительству российского газопровода, швейцарского подрядчика ждут сокрушительные санкции и полная блокировка активов Allseas в США.
Южный Федеральный вчера в 21:33
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Политика

Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак

Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 09:35
Происшествия

В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека

В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Форпост Северо-Запад 01:41
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

РИА Новости 08:33
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Хоккей

«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ

Sport24.ru 06:18
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Известия 04:15
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках секс-сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме «Текст», сообщил режиссер кинокартины Клим Шипенко.
ФАН 07:46
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor 03:30
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Авто

Кларксон определил лучшие и худшие автомобили 2019 года

Ведущий автомобильной передачи The Grand Tour Джереми Кларксон составил список лучших и худших автомобилей 2019 года.
РЕН ТВ 08:32
Игры

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

3DNews вчера в 05:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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Футбол

«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Газета.Ru 09:56
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В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости вчера в 11:08
Футбол

Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился планами на будущее.
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Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
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