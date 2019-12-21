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ИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»
Комсомольская правда07:07
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