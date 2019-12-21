Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать178
с чего всё началось
"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — говорится в комментарии на сайте
 российского дипведомства.
РИА Новости06:58

Подробнее о событии

В МИД прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости07:56

Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru06:58

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27

В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

Комсомольская правда07:07

В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Известия07:39

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 18 декабря в 15:13
Политика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко.
Взгляд.ру 13:00
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК вчера в 08:05
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Футбол

«Боруссия» М не смогла обыграть «Герту» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию».
Чемпионат 14:21
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru 19 декабря в 23:16
Общество

Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

Катунь 24 вчера в 05:41
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 19 декабря в 06:57
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
RuNews24.ru 00:36
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Газета.Ru 14:23
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru вчера в 18:49
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Общество

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
РИА Новости 07:41
Футбол

«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

Чемпионат 11:53
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM вчера в 01:36
Игры

Выбираем главный игровой мем 2019 года: один гусь против двух людей

Выбрать победителя будет сложно – понадобится ваша помощь.
Cyber.sports.ru 13:41
Общество

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU 12:00
Шоу-бизнес

Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде

Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Слово и Дело 03:26
Шоу-бизнес

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Piter.tv 07:12
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное