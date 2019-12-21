с чего всё началось

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.

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Единоборства Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

Политика В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".

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Шоу-бизнес Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.