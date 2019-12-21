Политика
ИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»
Комсомольская правда07:07
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Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
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Пять человек погибли при ДТП в Алтайском крае
Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
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Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Религия
В РПЦ призвали верующих быть осторожными при банковских операциях
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион допустил для верующих кредитование и банковские вклады, но призвал отказаться от рискованных банковских операций.
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Общество
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После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
Похожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, который в беседе с РБК подтвердил, что американские санкции, вероятно, приведут к задержкам.
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Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
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«Бока Хуниорс» может приобрести нападающего «Спартака» Понсе
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На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
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По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Происшествия
Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков
На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Происшествия
Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП
Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.