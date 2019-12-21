Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве. Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря.
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МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Известия07:39

МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

РБК07:27

Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Lenta.ru06:58

В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

ТАСС07:01

В России прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости08:00

В МИД заявили о продолжении реализации экономических проектов вне зависимости от «чьих либо санкций»

Комсомольская правда07:07

МИД: Россия продолжит реализовывать свои проекты независимо от санкций

RT на русском07:42
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Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
ТАСС 04:47
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Происшествия

Пять человек погибли при ДТП в Алтайском крае

Погибли все находившиеся в обоих автомобилях.
Говорит Москва 08:29
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
RT на русском 03:55
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Коммерсантъ 07:44
Общество

Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.
ТАСС 07:21
Космос

Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Московский Комсомолец вчера в 13:25
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Религия

В РПЦ призвали верующих быть осторожными при банковских операциях

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион допустил для верующих кредитование и банковские вклады, но призвал отказаться от рискованных банковских операций.
РИА Новости 07:41
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM 07:48
Общество

Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки

После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Rusvesna.su 07:49
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 01:16
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
РБК 06:47
Политика

Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Похожего мнения придерживается и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, который в беседе с РБК подтвердил, что американские санкции, вероятно, приведут к задержкам.
РБК 05:28
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
Вести.Ru 05:30
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК 19 декабря в 11:09
Футбол

«Бока Хуниорс» может приобрести нападающего «Спартака» Понсе

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В этом сезоне форвард провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил семь голов.
Metaratings 08:25
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
Политика

Россия и Украина договорились об условиях транзита газа

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:58
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Происшествия

Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
Lenta.ru 08:10
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском 19 декабря в 21:19
Происшествия

Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено.
Известия 07:30
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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