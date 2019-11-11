с чего всё началось

Россия призывает политические силы Боливии найти конституционный выход из сложившейся ситуации в стране. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку на фоне массовых протестов О решении президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку сообщило Боливийское информационное агентство.

Политика Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Футбол Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Космос В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.

Шоу-бизнес Иосифу Пригожину приходилось утешать Юлию Михальчик после побоев На защиту Валерии встал её старший сын Артемий Шульгин. Он назвал своего отца деспотом, выразив недопонимание по поводу слов Юлии Михальчик.

Интернет YouTube сможет блокировать «коммерчески невыгодные» аккаунты «YouTube может прекратить ваш доступ или доступ посредством вашего аккаунта Google ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла», — сообщается в опубликованных на сайте видеохостинга условиях.

Происшествия Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.

Экономика Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных показателях нацпроектов.

Культура «Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.

Общество Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.

Общество Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Общество Вице-мэр Челябинска подал в отставку Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.

Общество Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.

Общество Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из сообщения госкомпании «Дом.РФ», которая отвечала за продажу этих объектов.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.

Политика Песков назвал Путина приверженцем здорового образа жизни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин придерживается здорового образа жизни.

Космос NASA презентовало первый электрический самолет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.