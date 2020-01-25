Политика
Газета.RuМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Ранее МИД Болгарии вручил российскому послу ноты, в которых объявлялось, что два российских дипломата должны покинуть страну, так как их признали персонами нон грата. Об этом сообщило российское посольство в Софии на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили в МИД.RT на русском07:23
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Политика
Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Наука
На зависть троллям: что скрывается в пещерах России
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
Общество
Посольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии
Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы
Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Культура
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года
Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Автоспорт
В Mercedes не готовы платить Хэмилтону 60 млн долларов в год
На прошлой неделе итальянское издание сообщало о том, что Mercedes предложила британцу новый контракт до конца сезона-2022, по которому его зарплата за два года составила бы 90 млн долларов.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото ее сына от Кончаловского
Младший Петр сам не стремится оказаться в объективе родителей или прессы. Все же Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фото сына.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Здоровье
Общежитие БГУ закрыли на карантин
Пятерых китайцев госпитализировали с респираторным заболеванием из общежития № 3 БГУ. Само общежитие закрыли на карантин, сообщает ТАСС.
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Авто
Новое поколение пикапа Nissan Navara появилось на фото
В Сети появились первые фото нового поколения пикапов Nissan Navara.
Происшествия
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Футбол
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном»
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Спорт
Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Происшествия
Под Оренбургом столкнулись машина скорой помощи и девять автомобилей
Авария с участием машины скорой помощи и еще девяти автомобилей произошла в субботу на трассе в Оренбургской области, различные травмы получили три человека.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Общество
Туроператор эвакуирует туристов с Хайнаня
Туроператор «РУСЬ-ТУР» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о вынужденной эвакуации туристов с острова Хайнань.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.