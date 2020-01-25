с чего всё началось

Ранее МИД Болгарии вручил российскому послу ноты, в которых объявлялось, что два российских дипломата должны покинуть страну, так как их признали персонами нон грата. Об этом сообщило российское посольство в Софии на своей странице в Facebook.

Политика Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.

Происшествия В Турции возросло число погибших при землетрясении Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Шоу-бизнес Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.

Общество Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.

Автоспорт В Mercedes не готовы платить Хэмилтону 60 млн долларов в год На прошлой неделе итальянское издание сообщало о том, что Mercedes предложила британцу новый контракт до конца сезона-2022, по которому его зарплата за два года составила бы 90 млн долларов.

Здоровье Общежитие БГУ закрыли на карантин Пятерых китайцев госпитализировали с респираторным заболеванием из общежития № 3 БГУ. Само общежитие закрыли на карантин, сообщает ТАСС.

Фигурное катание Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.

Технологии Определены правила предустановки российского софта на смартфоны Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.

Происшествия Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.

Происшествия Под Оренбургом столкнулись машина скорой помощи и девять автомобилей Авария с участием машины скорой помощи и еще девяти автомобилей произошла в субботу на трассе в Оренбургской области, различные травмы получили три человека.

Общество Туроператор эвакуирует туристов с Хайнаня Туроператор «РУСЬ-ТУР» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о вынужденной эвакуации туристов с острова Хайнань.