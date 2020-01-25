Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Ранее МИД Болгарии вручил российскому послу ноты, в которых объявлялось, что два российских дипломата должны покинуть страну, так как их признали персонами нон грата. Об этом сообщило российское посольство в Софии на своей странице в Facebook.
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«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили
 в МИД.
RT на русском07:23

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МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Болгарии

Московский Комсомолец07:19

МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей

Российская газета07:31

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

РИА Новости07:28

В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов

RT на русском07:23

Москва расценивает высылку двух российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг

Эхо Москвы08:31

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РБК07:16
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