Политика

ИзвестияИзвестияМИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
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«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили
 в МИД.
RT на русском07:23

Подробнее о событии

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

РИА Новости07:28

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

ТАСС07:53

Москва расценивает высылку двух российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг

Эхо Москвы08:31

МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей

Российская газета07:31

МИД России назвал выдворение дипломатов из Болгарии провокацией

Коммерсантъ08:17

В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов

RT на русском07:23

Москва сочла провокацией высылку дипломатов из Болгарии

РБК07:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

Вести.Ru 12:19
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Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
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Происшествия

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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

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Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
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Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру 14:43
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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Происшествия

Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане

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Boeing 777X начал первый испытательный полет

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
ТАСС 13:22
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
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В Сызрани женщины начали рожать... стоя!

КТВ-Луч 02:54
Происшествия

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:47
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Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Шоу-бизнес

Павла Прилучного разыскивают судебные приставы

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Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Коммерсантъ 14:33
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 13:52
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
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Комличенко подписал контракт с «Динамо»

RT на русском 12:34
Политика

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

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РИА Новости вчера в 14:55
Политика

Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей

По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медицинский работников собираются представить в апреле 2020 года.
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Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
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Наука

Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
ToDay News Ufa 22 января в 20:51
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
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Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
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Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

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Газета.Ru 12:28
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Поэту, барду, артисту Владимиру Высоцкому сегодня, 25 января, исполнилось бы 82 года.
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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Наука

Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»

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