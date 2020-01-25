Политика
РИА НовостиМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
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Происшествия
Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии
В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
Культура
Дженнифер Энистон устроила лучший сюрприз фанатам сериала «Друзья»
Дженнифер Энистон решила заглянуть в родную кофейню Central Perk, являющуюся сейчас частью экскурсионного маршрута, и устроить сюрприз посетителям.
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Наука
Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника
Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Опубликовали новую запись «прослушки» c совещания премьера Украины
Запись под названием "Стенограмма служебного совещания, которая проходила в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года" была опубликована на видеохостинге YouTube 17 января.
Общество
Путин посетит Липецкую область и центр «Сириус» в Сочи
Президент России Владимир Путин в среду посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.
Единоборства
Нурмагомедова не пустили на взвешивание перед боем с флагом России
Футбол
Комличенко прошел медосмотр в «Динамо»
Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николай Комличенко успешно прошел медосмотр в московском "Динамо".
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Общество
Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае
Военная инженерная техника привлечена к ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае для восстановления транспортного сообщения с поселком Савинка, в котором живут около 500 человек.
Теннис
Даниил Медведев прошел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мемфисе.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Биатлон
Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке
Общество
Пекин ограничит движение междугородных автобусов из-за коронавируса
В соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, с завтрашнего дня все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии
Некоторые представители Пентагона нагнетают обстановку вокруг взаимодействия российских и американских военных в Сирии.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин
В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24
Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
Музыка
За несколько часов новый клип Билли Айлиш набрал около миллиона лайков
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.