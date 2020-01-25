с чего всё началось

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Спорт Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

Общество Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.

Наука Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Происшествия Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.

Авто Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Футбол Red Bull не будет покупать «Спартак» По информации Salzburger Nachrichten со ссылкой на источники в компании, слухи о возможной продаже клуба австрийской компании и переименовании московского стадиона команды в Red Bull Arena являются выдуманными.

Наука Ученые назвали главную опасность белковой диеты Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.

Религия В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Здоровье Доктор раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи Египетский доктор Абу Аль-Хаджадж раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи. Одним из вариантов являются томаты с оливковым маслом.