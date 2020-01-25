Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось
«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили
 в МИД.
RT на русском07:23

Подробнее о событии

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

ТАСС07:53

Москва расценивает высылку двух российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг

Эхо Москвы08:31

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

РИА Новости07:28

МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей

Российская газета07:31

В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов

RT на русском07:23

Москва отреагировала на высылку двух российских дипломатов из Болгарии

Взгляд.ру07:18

Москва сочла провокацией высылку дипломатов из Болгарии

РБК07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 02:48
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
RT на русском 08:26
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток 23 января в 10:03
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 23 января в 02:48
Футбол

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020

Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Матч ТВ 08:34
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:45
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Авто

Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet

Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Автоновости дня вчера в 02:10
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Футбол

Red Bull не будет покупать «Спартак»

По информации Salzburger Nachrichten со ссылкой на источники в компании, слухи о возможной продаже клуба австрийской компании и переименовании московского стадиона команды в Red Bull Arena являются выдуманными.
ProstoProSport 02:33
Наука

Ученые назвали главную опасность белковой диеты

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
РЕН ТВ вчера в 06:23
Религия

В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
РИА Новости 10:12
Культура

Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

РИА Новости 10:22
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 08:29
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Общество

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Российская газета 09:28
Здоровье

Доктор раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи

Египетский доктор Абу Аль-Хаджадж раскрыл 5 лучших продуктов от старения кожи. Одним из вариантов являются томаты с оливковым маслом.
Актуальные Новости 23 января в 08:36
Футбол

Комличенко успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 04:35
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Политика

Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января

Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Красная весна вчера в 23:20
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное