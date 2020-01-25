Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
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«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили
 в МИД.
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МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

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Москва расценивает высылку двух российских дипломатов из Болгарии как недружественный и провокационный шаг

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В МИД России прокомментировали выдворение Болгарией двух дипломатов

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Московский Комсомолец07:19

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