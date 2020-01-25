Политика
РИА НовостиМИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
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с чего всё началось
«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — заявили в МИД.RT на русском07:23
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Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Происшествия
Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Общество
Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".
Хоккей
«Спартак» дома обыграл «Трактор»
«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020
Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Происшествия
В Гватемале во время выполнения трюков разбился самолет
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Политика
Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность.
Политика
В Кремле заявили о неизвестных подробностях помилования Ходорковского
Происшествия
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Общество
Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве
На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Происшествия
На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку
Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.