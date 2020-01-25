с чего всё началось

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Происшествия Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.

Общество Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.

Политика Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.

Политика Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".

Здоровье Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общество Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".