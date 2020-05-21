Политика
КоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Общество
Россиянка рассказала о зарплате в 12 тысяч в больнице и была уволена
Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра (бывшая Кировская клиническая больница №8) Веру Вотинцеву уволили после ее жалобы на низкую зарплату за работу в условиях карантина.
Lenta.ru 13:32
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московские власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Политика
Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга
Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ 11:16
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Экономика
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Экономика
Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару
Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
Армия и оружие
Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Microsoft объявила дату выхода Sea of Thieves в Steam — 3 июня.
Игромания.ру 11:55
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40