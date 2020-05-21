Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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«Беззубая» позиция МИД РФ поощряет японский реваншизм

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МИД ответил на формулировку Токио о «японском суверенитете» над Курилами

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МИД РФ: выдвижение Японией претензий на юг Курил противоречит задаче улучшения отношений

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Захарова заявила о неоспоримости суверенитета России над Курилами

RT на русском10:08

Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного

Телеканал 360°вчера в 10:26
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Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском 09:36
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Политика

В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах

По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
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Политика

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Общество

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Экономика

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги

Россияне смогут подать заявку на оформление кредитных каникул через портал госуслуг. Об этом в своем пресс-релизе сообщил Банк России.
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Происшествия

В Якутии нашли тела двух охотников

В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
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Политика

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

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Футбол

Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября

Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
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Общество

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22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Общество

В Адыгее глава района уволился после заражения людей на похоронах

По заявлению пресс-службы администрации Республики Адыгея, в отставку по собственному желанию подал Альберт Османов – глава Красногвардейского района, где был зафиксирован 151 случай выявления коронавирусной инфекции, пишет "Российская газета".
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Происшествия

На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч

Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Политика

Сергей Левченко заявил о намерении участвовать в выборах губернатора

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о намерении участвовать в ближайших выборах главы региона.
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Происшествия

СКР проверит информацию о «вспышке» коронавируса на станции скорой помощи

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Кам 24 19:22
Здоровье

Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
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Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
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Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
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Армия и оружие

Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии

Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Наука

В Южной Африке обнаружен «затерянный древний мир»

Археологи нашли в ЮАР равнину Палео-Агульяс, которая сейчас затоплена морем, а тысячи лет назад она была «безопасной гаванью» для древних людей.
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В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
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Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020

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Как рассказал Profi.Travel, глава представительства Хорватского национального офиса по туризму в России и странах СНГ Райко Ружичка, «все туристы прибывают по земле, никаких справок о здоровье и тестов от них не требуется, кроме стандартной анкеты, в которую надо вписать цель поездки и место проживания».
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В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
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В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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США не планируют выходить из СНВ-3

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