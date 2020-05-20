Политика
КоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного
Телеканал 360°вчера в 10:26
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Политика
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал возможную дату проведения референдума по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 15:20
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Политика
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о сроках выхода США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:19
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 11:00
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Путешествия
Туристический сезон в Греции откроют с 15 июня
В Греции туристический сезон откроется с 15 июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Деловое.ТВ вчера в 15:25
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Общество
Курские школьники получат аттестаты до 15 июня
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выдача документов об образовании выпускникам девятых и одиннадцатых классов должна быть завершена к середине июня.
ТАКТ-Новости 10:22
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
BFM.ru 13:49
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Технологии
Netflix начнёт закрывать неактивные аккаунты пользователей
Руководство Netflix внесло новое изменение в политику сервиса — теперь неактивные аккаунты пользователей будут отключать.
Игромания.ру 12:18
Футбол
Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции.
Матч ТВ 14:15
Происшествия
В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников
По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка СКР Владимира Васенина, сотрудники инспекции задержаны.
Lenta.ru 11:41
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
В Туле задержан бывший владелец ТЦ «Первый»
В четверг, 21 мая, в Туле был задержан бывший владелец ТЦ "Первый" Юрий Струнге.
Тульская пресса 14:10
Армия и оружие
Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше
В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой вчера в 06:31
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform 10:36