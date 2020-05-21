Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Происшествия В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 43

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,9K

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 133

Киберспорт Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam Microsoft объявила дату выхода Sea of Thieves в Steam — 3 июня.

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 4

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 72

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 76

Общество Названы богатейшие наследники российских олигархов Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes. 293

Здоровье В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом. 223

Армия и оружие Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 780

Космос Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале. 19

Общество Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. 680

Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1,1K