Политика
КоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину
Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Известия 22:03
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 09:48
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Microsoft объявила дату выхода Sea of Thieves в Steam — 3 июня.
Игромания.ру 11:55
Общество
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту нападения на двух медсестер.
Российская газета 04:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru 12:45
Общество
Названы богатейшие наследники российских олигархов
Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru 04:58
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру 12:05
Общество
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Здоровье
В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО 03:47
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Армия и оружие
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.
Lenta.ru 17:17
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Общество
Попова: в России прививать от коронавируса начнут с групп риска
Москва, 22 мая 2020, 06:15 — REGNUM При отсутствии возможности изготовления вакцины для всего населения России прививать на первом этапе будут группы риска, сообщила 21 мая журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 23:15
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Общество
В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам
В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время 10:47
Армия и оружие
В США появились данные о создаваемом в России «морском монстре»
Согласно материалу, опубликованному в одном из военных изданий США под названием We Are the Mighty, в России в настоящее время разрабатывается самый современный многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка».
News-24.ru 19 мая в 04:46
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Культура
Стали известны причины ухода Руби Роуз из «Бэтвумен»
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 16:54 — REGNUM Австралийская актриса и модель Руби Роуз отказалась от участия в съёмках сериала «Бэтвумен» из-за напряжённого рабочего графика.
REGNUM 09:54