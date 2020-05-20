Политика
КоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного
Телеканал 360°вчера в 10:26
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Политика
Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Общество
Путин назвал дату проведения ЕГЭ
ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
Время Пресс 08:06
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Авто
АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера к 2028 году
Тарантас Ньюс 14:04
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Общество
Мосгорсуд рассмотрит иск с просьбой заблокировать в России YouTube
Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании Ontarget с требованием заблокировать в России сервис YouTube.
RT на русском вчера в 07:55
Политика
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но РФ не хочет это обсуждать.
РИА Новости вчера в 07:02
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
После объявления о расставании 32-летняя Алена Гаврилова стала редко выходить на связь с подписчиками.
StarHit.ru 11:00
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело на руководство Татфондбанка
Следователи в Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудили уголовное дело на должностных лиц из числа руководства ПАО "Татфондбанк".
ТАСС 04:29
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру 19 мая в 07:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 05:05
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили несколько баннеров в поддержку бывшего главного тренера Юрия Семина
Как сообщает сайт Sports.ru, они появились у стадиона команды, у главного офиса компании РЖД, рядом со станцией МЦК "Локомотив" и в других местах.
Эхо Москвы 14:03
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.
Metaratings 11:30
Экономика
Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Политика
Трамп рассказал о планах проведения саммита G7 в очном формате
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность проведения саммита G7 в очном формате в Белом доме.
RT на русском 13:25
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 19 мая в 06:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07