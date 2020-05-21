Политика
КоммерсантъМИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Суверенитет России над Курилами неоспорим. Заявление японской стороны противоречат созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии с небес на землю.
— Мария Захарова, российский дипломатRuNews24.ru 12:31
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Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного
Телеканал 360°вчера в 10:26
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Кино
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Футбол
Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ
Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении чемпионата России, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.
РИА Новости 11:36
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Общество
Собянин объяснил порядок работы МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая.
Известия 11:54
Политика
Бородай прокомментировал интервью Стрелкова Гордону: фееричный бред
Российский политолог, журналист и публицист, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай высказал свое мнение по поводу интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина украинскому журналисту Гордону.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения
Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения сына Никиту.
Территория новостей 03:04
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Авто
Renault представила новый Kaptur
Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате.
Известия 10:24
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Общество
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, признался, что получает «реально много денег».
Lenta.ru 11:11
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Взгляд.ру 12:26
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Армия правительства национального согласия Ливии уничтожила ЗРПК "Панцирь" в районе города Тархуна.
Тульская служба новостей вчера в 11:29
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов опубликовал умилительное фото с годовалой дочерью
Эмин Агаларов действительно продолжает уделять много внимания Афине и чаще обычного публикует фото и видео с дочерью.
Вокруг ТВ вчера в 17:14
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09