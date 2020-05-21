Суверенитет России над Курилами неоспорим. Заявление японской стороны противоречат созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Мы вынуждены вернуть коллег из МИД Японии с небес на землю.

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