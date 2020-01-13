Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.

с чего всё началось

МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Рекомендация была дана с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана, отметил один из источников.

МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

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