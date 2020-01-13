Политика

ВедомостиВедомостиМИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Рекомендация была дана с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана, отметил один из источников.
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МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.
РБК06:35

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СМИ: МИД рекомендовал российскому авиаперевозчику не летать в Тегеран ночью

Московский Комсомолец08:21

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Эхо Москвы09:02

«Аэрофлот» перенес на несколько часов рейсы в Иран

ТАСС07:57

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Lenta.ru07:06

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РИА Новости08:10

РБК: МИД России посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью

Коммерсантъ07:00

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

РБК06:35
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
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Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»

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Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
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Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
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Вести.Ru 10:36
Общество

Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная тачанка»

Евразия Daily 09:38
Политика

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
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Политика

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
ТАСС 12:15
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
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Gazeta.SPb 12:34
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
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СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

FT: Nissan готовится выйти из альянса с Renault

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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

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Общество

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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

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В ООН прокомментировали переговоры по Ливии в Москве

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января.
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Общество

Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе на Москву

Свой первый поход на Москву якутский шаман начал в марте прошлого года. По пути к нему присоединялись единомышленники.
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Инну Чурикову обокрали в мадридском аэропорту

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Россиянам назвали имеющие в 2020 году госскидку автомобили

Для поддержания продаж новых автомобилей российское правительство в 2020 году продлевает программы «Первый/семейный автомобиль», под которую попадает ограниченное количество моделей.
SpeedMe вчера в 22:10
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Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

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Кино

В США вручили премию «Выбор критиков»

Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
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В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

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Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

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