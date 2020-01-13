Политика

МонаВистаМонаВистаМИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту

Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток. Решение о переносе времени вылета в Иран было принято утром 11 января.
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с чего всё началось

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.
РБК06:35

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СМИ: МИД рекомендовал российскому авиаперевозчику не летать в Тегеран ночью

Московский Комсомолец08:21

«Аэрофлот» перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран

РИА Новости08:10

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

РБК06:35

Россия выработала новое условие полетов в Иран

Lenta.ru07:06

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Эхо Москвы09:02

РБК: МИД России посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью

Коммерсантъ07:00

«Аэрофлот» перенес на несколько часов рейсы в Иран

ТАСС07:57
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

Говорит Москва 11 января в 23:55
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Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о кризисе в их отношениях.
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
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Российская газета 09:20
Общество

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Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
REGNUM 00:46
Политика

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Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

РБК 07:14
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Общество

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RT на русском 10:14
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
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Политика

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
ТАСС 08:37
Политика

Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели

Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
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Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.
Парламентская газета 09:38
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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
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В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+

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В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире

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На Украине задержали предполагаемых убийц Амины Окуевой

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