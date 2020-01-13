Политика

МонаВистаМонаВистаМИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту

Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток. Решение о переносе времени вылета в Иран было принято утром 11 января.
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с чего всё началось

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.
РБК06:35

Подробнее о событии

Россия выработала новое условие полетов в Иран

Lenta.ru07:06

«Аэрофлот» перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран

РИА Новости08:10

«Аэрофлот» перенес на несколько часов рейсы в Иран

ТАСС07:57

МИД России, по некоторым данным, рекомендовал Аэрофлоту летать в Тегеран только в светлое время суток

Эхо Москвы08:31

СМИ: МИД рекомендовал российскому авиаперевозчику не летать в Тегеран ночью

Московский Комсомолец08:21

РБК: МИД России посоветовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью

Коммерсантъ07:00

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

РБК06:35
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Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
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Экономика

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Экономика

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Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
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Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

РИА Новости 08:16
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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ЕС не собирается вводить санкции против Ирана за сбитый «Боинг»

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Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
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Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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«Шаман» Габышев сообщил о дате нового похода в Москву

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Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

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Общество

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
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В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
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Политика

Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

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Политика

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Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
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Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
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В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
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В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
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