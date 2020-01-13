Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.

с чего всё началось

Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток. Решение о переносе времени вылета в Иран было принято утром 11 января.

МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту

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