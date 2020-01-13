Политика
МонаВистаМИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту
Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток. Решение о переносе времени вылета в Иран было принято утром 11 января.
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с чего всё началось
Российский МИД рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с решением выдать такую рекомендацию.РБК06:35
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СМИ: МИД рекомендовал российскому авиаперевозчику не летать в Тегеран ночью
Московский Комсомолец08:21
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Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
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Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери
16 декабря в ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину.
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Чертежи «Ульяновска» используют при создании первого авианосца РФ
Российские корабельщики намерены использовать техническую документацию по разработанному, но так и недостроенному тяжелому атомному авианосцу «Ульяновск» для создания первого российского авианосца.
Политика
Daily Mail назвала Крым частью России
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Общество
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Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Экономика
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Законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ, подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная Тачанка»
В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник «Легендарная Тачанка».
Культура
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Общество
Мужчины тратят больше женщин на новогодние подарки
По данным статистики, в среднем мужчина тратит на новогодние подарки на 28% больше, чем женщина, сообщает «Сбербанк».
Биатлон
Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье
Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Футбол
«Зенит» прибыл в Катар на первый тренировочный сбор
Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Катар, где проведут первые зимние сборы.
Общество
Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением
13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.