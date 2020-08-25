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МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

Заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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РБК

Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

РБКвчера в 16:21
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 14:03
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МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАССвчера в 14:49
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Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

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Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
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МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:06
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:50

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления
Интерфакс20:18
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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В МИДе назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А. А. Навальному высококвалифицированную помощь», ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 13:27
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
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