Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.

Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.

В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши

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