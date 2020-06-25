Политика
Газета.RuВ МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.
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Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
— Александр Грушко, российский политикРИА Новости 03:57
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
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Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
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Ридус вчера в 19:06
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Life.ru 23 июня в 12:59
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Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Общество
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По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
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Общество
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Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
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В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
Компания 03:04
Происшествия
Чиновников южноуральского города подозревают в финансовых махинациях
«Материалы проверки КСП в Южноуральском городском округе легли в основу уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатности неустановленных лиц администрации города», – сообщается в телеграм-канале КСП.Напомним, ледовая арена «Южный Урал» была открыта в Южноуральске в начале 2018 года.
УралПолит.Ru 05:20
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Происшествия
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Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В 31-ом туре АПЛ в матче между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом", который проходил на стадионе "Энфилд", победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 4:0.
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
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Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн
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Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
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Уэсли Снейдер: в «Реале» моим лучшим другом стала бутылка водки
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Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
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Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08