Политика
RT на русскомМИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД. Там отметили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.
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Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Политика
МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США
Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.
ТАСС 08:25
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Футбол
Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
МК-Спорт 08:05
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Происшествия
В Варшаве с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие и раненые
В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал пассажирский автобус. Известно, как минимум, о двух погибших и около 20 раненых.
Евразия Daily 08:11
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии
По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме
Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
Политика
Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3
Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Футбол
Голосов подписал новый контракт со «Спартаком»
Защитник Илья Голосов подписал новый контракт с московским "Спартаком", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 08:24
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Армия и оружие
У российской «Арматы» прошли «детские болезни»
Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады Уралвагонзавода, готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
Lenta.ru 08:36
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11