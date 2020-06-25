Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД. Там отметили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

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