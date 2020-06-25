Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД. Там отметили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.
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В МИД РФ отреагировали на планы переброски войск НАТО на территорию Польши

Газета.Ru07:23

В МИД России оценили планы США по переброске войск из Германии в Польшу

РБК06:07

Россия отреагировала на планы США перебросить войска из Германии в Польшу

Lenta.ru05:04

В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

РИА Новости05:17

Москва допустила нарушение США акта Россия–НАТО

Известия04:38

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

RT на русском04:31

В МИД РФ прокомментировали планы переброски войск США в Польшу

РЕН ТВ04:07
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Военное дело 03:49
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Технологии

Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4

Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
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Политика

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.
ТАСС 08:25
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Кино

Режиссер «Убойных каникул» снимет комедийный хоррор для Netflix

Piter.tv 08:25
Футбол

Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
МК-Спорт 08:05
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Происшествия

В Варшаве с моста упал пассажирский автобус, есть погибшие и раненые

В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал пассажирский автобус. Известно, как минимум, о двух погибших и около 20 раненых.
Евразия Daily 08:11
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Политика

Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии

По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме

Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
292
Политика

Рябков заявил, что Россия не будет любой ценой спасать СНВ-3

Россия не будут любой ценой спасать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
РЕН ТВ 06:56
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Ведомости 02:53
4
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Футбол

Голосов подписал новый контракт со «Спартаком»

Защитник Илья Голосов подписал новый контракт с московским "Спартаком", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 08:24
Футбол

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

РБК 08:36
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
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Армия и оружие

У российской «Арматы» прошли «детские болезни»

Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады Уралвагонзавода, готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
Lenta.ru 08:36
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Общество

Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
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Общество

На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки

Известия 08:28
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Здоровье

Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов

Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
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