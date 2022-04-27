МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.
Итальянская энергетическая корпорация Eni планирует открыть рублевые счета в «Газпромбанке», пока компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте, сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.