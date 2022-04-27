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МИД России сообщил об обмене осужденного американца Рида на летчика Ярошенко

МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.
Lenta.ru
Как уточнила
 официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, обмен состоялся «в результате длительного переговорного процесса».
Фонтанка.Ру
Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков.
РБК
Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко
РБК08:33
Что известно о Треворе Риде и его деле
ТАСС11:22
МИД России сообщил об обмене осужденного американца Рида на летчика Ярошенко
Lenta.ru09:34
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Коммерсантъ11:36
Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко
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Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко
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