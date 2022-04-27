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МИД России сообщил о высылке из Москвы 8 японских дипломатов в качестве ответной меры

Россия признала персонами нон грата восьмерых японских дипломатов, сообщается
 на сайте Министерства иностранных дел.
Forbes
Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну, — говорится в сообщении МИД России.
News.ru
В результате правительство Фумио Кисиды пошло на беспрецедентные для современных российско-японских отношений шаги, «разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества», отметили в МИД России.
Комсомольская правда
Как писал сайт Kp.ru, в начале апреля в Министерстве иностранных дел Японии сообщили, что страна вышлет восемь российских дипломатов.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Россия высылает восемь дипломатических работников Японии
ТАСС09:52
МИД РФ: Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии
Газета.Ru09:31
МИД: Россию до 10 мая должны покинуть восемь дипломатов из Японии
РБК09:36
МИД России объявил 8 дипломатов Японии персонами нон грата в качестве ответной меры
Lenta.ru09:32
В МИД России сообщили о высылке восьми японских дипломатов
RT на русском09:31
МИД России сообщил о высылке из Москвы 8 японских дипломатов в качестве ответной меры
РИА Новости09:42
МИД РФ сообщил о высылке восьми сотрудников посольства Японии
ТК Звезда09:25

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