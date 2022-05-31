Оценка Кабальеро предполагает, что с точки зрения технического прогресса эти четыре цивилизации на самом деле могут быть больше похожи на человеческое сообщество, и существует математическая вероятность, что ни одна из этих цивилизаций не способна к межзвездным путешествиям, которые потребуются для вторжения.