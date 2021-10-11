В МИД РФ отметили, что в рамках российско-американского стратегического диалога предстоит обсудить данную тему, с целью "найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности".
При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США.URA.Ru
Патриот известен в Америке под именем SUV4x4 (минимальная стоимость составляет 26 405 долларов, что составляет около 1,9 миллиона рублей), а Пикап стоит еще дороже — от 27 882 (почти 2 миллиона рублей).
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули некоторые международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.