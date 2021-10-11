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МИД России: создание перспективных видов вооружений является ответом на действия США

Разработка Россией перспективных комплексов вооружений является вынужденной мерой, принимаемой в ответ на действия США.
Lenta.ru
"Появление у России новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов", - добавил он.
ТАСС
Воронцов подчеркнул, что Россия досконально соблюдает свои обязательства.
ТАСС
В МИД РФ отметили, что в рамках российско-американского стратегического диалога предстоит обсудить данную тему, с целью "найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности".
РЕН ТВ
Константин Воронцовроссийский учёный
При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США.URA.Ru

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