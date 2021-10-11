УАЗ Патриот и Пикап в США получили ценники в 2 миллиона рублей

Патриот известен в Америке под именем SUV4x4 (минимальная стоимость составляет 26 405 долларов, что составляет около 1,9 миллиона рублей), а Пикап стоит еще дороже — от 27 882 (почти 2 миллиона рублей).