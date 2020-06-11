Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
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Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
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В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину

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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пропустил командную тренировку из-за запрета со стороны Ла Лиги.
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Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)

Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
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Собянин посоветовал жителям Москвы оставаться дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям мегаполиса не стоит гулять по улицам в День России - 12 июня, а также 24 июня в день Парада Победы.
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
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SpaceX наметила на 13 июня запуск 58 спутников системы Starlink

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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
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Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело

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Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
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Формула-1 может провести две гонки в Бахрейне на разных версиях трассы

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Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

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Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России

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