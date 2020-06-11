Политика
Газета.RuМИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Автоспорт
В календарь могут добавить несколько европейских гонок
Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун допустил включение в календарь дополнительных европейских этапов и двух гонок в Бахрейне на разных конфигурациях трассы Сахир.
F1news.ru 13:19
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 03:01
Гаджеты
Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре
На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости
Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Футбол
Лига чемпионов будет доиграна в виде «Финала восьми» в Лиссабоне
Footballufo.ru Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.
РЕН ТВ 16:09
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Экономика
Фондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи
Основные фондовые индексы США к моменту закрытия бирж ускорили падение по ключевым показателям на фоне негативных прогнозов ФРС и последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 16:36
Происшествия
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с Анатолием Трушкиным
Юмористка Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с недавно скончавшимся сатириком Анатолием Трушкиным.
iReactor 13:59
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Общество
Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов
Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Футбол
Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ
Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50