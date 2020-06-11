Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
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МИД РФ: следствие по делу MH17 пытается отвести любые подозрения от Украины

Коммерсантъ12:51

Захарова: прокуроры Нидерландов отводят подозрения от ВСУ по делу катастрофы MH17

ТАСС11:40

МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины

РИА Новости11:49

МИД: Заявления о попытках РФ «подогнать» доказательства по делу о MH17 - ложь

Российская газета11:30

Россия обвинила Нидерланды в выгораживании Украины по делу MH17

Известия10:55

МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Газета.Ru11:34

МИД РФ заявил о непричастности Москвы к суду по крушению MH17

Народные новости10:20
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Автоспорт

В календарь могут добавить несколько европейских гонок

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун допустил включение в календарь дополнительных европейских этапов и двух гонок в Бахрейне на разных конфигурациях трассы Сахир.
F1news.ru 13:19
Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 03:01
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Гаджеты

Автор снимка, «ломающего» Samsung, рассказал о злополучном кадре

На связь с "Би-би-си" вышел автор этого снимка и рассказал о его происхождении.
Газета.Ru вчера в 07:45
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Общество

Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости

Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
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Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
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Футбол

Лига чемпионов будет доиграна в виде «Финала восьми» в Лиссабоне

Footballufo.ru Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.
РЕН ТВ 16:09
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Общество

В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
3
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
5
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
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Экономика

Фондовые индексы США ускорили падение на закрытии биржи

Основные фондовые индексы США к моменту закрытия бирж ускорили падение по ключевым показателям на фоне негативных прогнозов ФРС и последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 16:36
Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в ОВД, на которой запечатлен момент, когда задержанный отрывает радиатор отопления, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:19
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Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с Анатолием Трушкиным

Юмористка Клара Новикова рассказала о последнем разговоре с недавно скончавшимся сатириком Анатолием Трушкиным.
iReactor 13:59
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
126
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
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Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33
Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей вчера в 06:07
2,3K
Общество

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и ресторанов

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, торговые центры и летние веранды заведений общепита планируется открыть перед выходными.
Моллы.Ru 03:13
184
Общество

Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
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Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
4
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
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Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Футбол

Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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