Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.

МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

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