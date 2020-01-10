Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Ранее МИД Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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 пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.
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Россия отреагировала на протест Украины против поездки Путина в Крым

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