Политика
Газета.RuМИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее МИД Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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с чего всё началось
На своей странице в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.Инфорос00:33
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