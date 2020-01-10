Политика

Газета.RuГазета.RuМИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Ранее МИД Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Читать в источнике
Комментировать256
с чего всё началось
На своей странице в Twitter
 пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста.
Инфорос00:33

Подробнее о событии

Россия отреагировала на протест Украины против поездки Путина в Крым

Lenta.ru08:31

МИД РФ вернул Киеву ноту в связи с посещением Путиным Крыма

Московский Комсомолец07:44

МИД вернул Киеву ноту протеста по поездке Путина в Крым без рассмотрения

Известия07:45

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

RT на русском07:39

МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста

РБК07:29

МИД РФ вернул без рассмотрения Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма

ТАСС07:20

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Газета.Ru08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Газета.Ru 07:24
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Общество

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Известия 10:51
Политика

В МИД РФ прокомментировали заявление Трюдо по украинскому лайнеру

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
Российская газета 10:49
Финансы

Курс доллара опустился ниже 61 рубля

Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
RT на русском 10:33
Общество

Грета Тунберг выступила против теннисиста Роджера Федерера

РЕН ТВ 09:40
Энергетика

Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.
ТАСС 10:02
Наука

Поваренная соль замедляет рост раковых клеток

Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.
Газета DAILY вчера в 14:33
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
РБК 07:27
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Армия и оружие

Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном

Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Новая газета 09:59
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Футбол

Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции

Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдовы (1:0).
Евро-футбол.ру вчера в 15:30
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Происшествия

Студентов МГИМО заподозрили в избиении сына Жванецкого

Газета.Ru 07:42
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Культура

В Нижнем Тагиле кукольный театр поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером

Новый сезон в Нижнетагильском кукольном театре откроет мюзикл «Айболит» по мотивам одноименной сказки.
66.ru 07:05
Политика

Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране.
ФАН 10:20
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова

По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
OAnews 08:41
Наука

Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз

Ugpressa.ru вчера в 11:19
Политика

Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
RuNews24.ru 04:22
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru 03:31
Армия и оружие

Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео

Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
News.ru 01:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное