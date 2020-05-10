с чего всё началось

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 19

Единоборства Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249 Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,9K

Футбол Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 10 мая на заседании оперативного штаба заявил, исходя из анализа эпидемиологической обстановки в регионе, что показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет. 98

Наука Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 19

Общество Москвичей предупредили о резком изменении погоды Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 432

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 1K