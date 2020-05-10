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Политика Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 3,3K

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Общество Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции. 531

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