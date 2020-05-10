Политика
Газета.RuМИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Читать в источнике
Оценить610
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции
Слово и Дело 02:14
Гаджеты
Apple может выпустить первые профессиональные наушники
Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor 10:01
Космос
Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые
Актуальные Новости 05:09
Происшествия
Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии
Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Единоборства
Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон объяснил свое поражение в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся в Джексонвилле 9 мая (10 мая мск).
Известия 06:48
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
В Саратовской области до 31 мая продлили режим самоизоляции
Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com 14:00
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
У Нижегородского кремля сошел грунт
Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
Автоспорт
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Испании
CyberSport.ru 15:30
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 07 мая в 06:41
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
Футбол
Орлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»
Журналист Геннадий Орлов выразил слова поддержки владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, который заразился коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 13:20
Культура
Во Франции отменили Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном техническим нокаутом в поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 01:03
Здоровье
Минздрав: здоровье россиян ухудшится после пандемии
После пандемии коронавируса общие показатели здоровья россиян снизятся. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева.
ФедералПресс 11:59
Происшествия
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
Общество
В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года
Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33