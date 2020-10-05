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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ни омские медики, ни врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.

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