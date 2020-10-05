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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД России: врачи Charite не нашли в анализах Навального ядов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ни омские медики, ни врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости07:54
Подробнее о событии
РИА Новости

Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

РИА Новости07:54
РБК

Лавров напомнил обнаружившее следы яда в организме Навального учреждение

РБК07:34
Коммерсантъ

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не обнаружили ядов в анализах Навального

Коммерсантъ07:02
RT на русском

Лавров: врачи «Шарите» не нашли ядов в анализах Навального

RT на русском07:30
Lenta.ru

Лавров заявил об отсутствии боевых ядов в анализах Навального в «Шарите»

Lenta.ru06:51
Известия

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не нашли яда в организме Навального

Известия06:40
ТАСС

Лавров заявил, что РФ ждет реакции ООН на инициативу Путина о совместном создании вакцин

ТАСС07:01

Гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал перепалку между главным тренером команды Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком»
RT на русском04:06

Докеры закидали руководство FESCO касками

Сегодня проводящие акцию протеста из-за отставки гендиректора Заирбека Юсупова докеры ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП; входит в группу FESCO) закидали касками руководство FESCO, переговоры не состоялись.
Коммерсантъ08:12

РБК: СКР возбудил дело против банкира Ананьева по делу о взятках в ПФР

Следственный комитет России (СКР) 30 сентября возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК; ч. 6 ст. 290 УК) в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьев, сотрудников ИТ-компаний «РедСис» и «Техносерв» и нескольких чиновников Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости04:22

Срок перевода пенсий на карты «Мир» продлили до 31 декабря

В Смоленском отделении Банка России призывают пенсионеров все-таки не ждать конца года С 1 октября 2020 года все пособия и пенсии в России планировали перечислять только на карты платежной системы "МИР".
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