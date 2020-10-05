МИД России: врачи Charite не нашли в анализах Навального ядов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ни омские медики, ни врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.В источнике
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Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов
Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости07:54
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