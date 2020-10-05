Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

МИД России: врачи Charite не нашли в анализах Навального ядов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ни омские медики, ни врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости07:54
Подробнее о событии
RT на русском

Лавров об обследовании Навального медиками из берлинской клиники

RT на русском10:36
РИА Новости

Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

РИА Новости07:54
ТАСС

Лавров заявил, что РФ ждет реакции ООН на инициативу Путина о совместном создании вакцин

ТАСС07:01
Коммерсантъ

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не обнаружили ядов в анализах Навального

Коммерсантъ07:02
Lenta.ru

Лавров заявил об отсутствии боевых ядов в анализах Навального в «Шарите»

Lenta.ru06:51
Известия

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не нашли яда в организме Навального

Известия06:40
РБК

Лавров напомнил обнаружившее следы яда в организме Навального учреждение

РБК07:34

Претендент на достройку «Северного потока-2» направился в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют самым вероятным претендентом на достройку "Северного потока-2", снялось с рейда в акватории немецкого порта Мукран и направляется в Калининград.
Российская газета12:02
221

Составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат

Меньше всего, согласно исследованию, платят в промышленном городе Шахты Ростовской области — соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг составляет 1,43, а средняя зарплата в Шахтах составляет 28,5 тыс. рублей, уверяют эксперты.
Газета.Ru03:41
1,7K

Минтруд: работодатель не может требовать от работника тест на COVID-19

Работодатель не имеет правовых оснований требовать у работника проходить тест на коронавирус или предоставлять справку об отрицательном результате такого теста, следует из ответа Минтруда, размещенного в Telegram-канале депутата Госдумы Николая Николаева.
РИА Новости07:06
6