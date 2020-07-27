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РБК
РБК

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
РИА Новостивчера в 08:23
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Царьград

«Это провокация, демонстрирующая презрение к России»: От посольства США потребовали извиниться

Царьградвчера в 14:59
Газета.Ru

МИД России направил ноты протеста трем посольствам из-за радужных флагов

Газета.Ruвчера в 12:24
Комсомольская правда

МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Комсомольская правдавчера в 10:19
Lenta.ru

Россия запротестовала из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

Lenta.ruвчера в 10:14
Московский Комсомолец

МИД направил ноты посольствам из-за флагов ЛГБТ

Московский Комсомолецвчера в 09:30
Взгляд.ру

Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Взгляд.рувчера в 08:23
РИА Новости

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

РИА Новостивчера в 08:23

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Srnsk25 июля в 08:24
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Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 млрд рублей.
РБКвчера в 16:50
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
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У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени.
Эхо Москвы24 июля в 12:03
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Фактывчера в 11:09

Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВвчера в 09:00
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новостивчера в 04:52
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