Спорт
ТВ ЦентрМИД России выступил против политизации спорта
Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр". Ситуацию с возможными санкциями против российских спортсменов обсуждали на ежегодном заседании Олимпийского комитета.
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Гаджеты
Главный дизайнер Apple покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию, сообщает The Verge.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Культура
Иван Ургант предложил Тимати и Гуфу написать песню про Казань
Напомним, клип «Москва» в исполнении рэперов Тимати и Гуфа поставил антирекорд российского Youtube.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции
"Финько [экс-начальник ОВД по Абинскому району] обнаружен мертвым со следами насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте российского Министерства энергетики.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Культура
Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится уже 28 ноября
Сказка о сестрах Анне и Эльзе возвращается на экраны. По сюжету герои покинут королевство Эренделл и отправятся на самый север.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
Источник сообщил о допросе главы архангельского УФНС по делу о взятке
"Родионова допрашивают в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».