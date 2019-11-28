Спорт

ТВ ЦентрТВ ЦентрМИД России выступил против политизации спорта

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр". Ситуацию с возможными санкциями против российских спортсменов обсуждали на ежегодном заседании Олимпийского комитета.
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию, сообщает The Verge.
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Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

"Финько [экс-начальник ОВД по Абинскому району] обнаружен мертвым со следами насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 09:31
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

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РИА Новости 06:35
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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США сокращают отчисления в бюджет НАТО

Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.
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Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте российского Министерства энергетики.
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Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

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Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится уже 28 ноября

Сказка о сестрах Анне и Эльзе возвращается на экраны. По сюжету герои покинут королевство Эренделл и отправятся на самый север.
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Шоу-бизнес

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Источник сообщил о допросе главы архангельского УФНС по делу о взятке

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Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

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Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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