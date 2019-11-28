Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр". Ситуацию с возможными санкциями против российских спортсменов обсуждали на ежегодном заседании Олимпийского комитета.

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Политика США сокращают отчисления в бюджет НАТО Телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил о намерении админитсрации президента США Дональда Трампа сократить объем выплат в бюджет НАТО.

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