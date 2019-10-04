Политика
ИзвестияТегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик
Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в Республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождьвчера в 12:13
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«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
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Известия вчера в 17:14
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Маргарита Мамун впервые стала мамой
Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру вчера в 08:00
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
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Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Футбол
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Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Политика
Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания 02 октября в 16:43
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК 03:00
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились
32CARS.ru 04:00
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста
Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
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Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
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«Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Самсонова
Вашингтон одержал вторую победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях Айлендерс (2:1).
Советский спорт 00:02
Спорт
Брянский спортсмен завоевал «бронзу» по легкой атлетике
В столице Катара проходит крупны турнир. Спортсмен из Брянска принял участие в данном мероприятии.
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Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева
В ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Synergy Global Forum, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко, передают «Известия».
NewInform 10:50
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28