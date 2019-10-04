с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Власти Ирана объяснят причины задержания российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом в субботу, 5 октября, сообщило посольство России в Республике. По данным диппредставительства, оно находится в контакте с иранскими коллегами.

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