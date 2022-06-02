Будьте в Плюсе

МИД России заявил, что частичный отказ ЕС от российской нефти спровоцирует рост цен

Частичный отказ Европейского союза (ЕС) от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов спровоцируют рост цен на топливо, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки.
Lenta.ru
О последствиях антироссийских санкций рассказали
 в МИД РФ по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.
Lenta.ru
Поставки российских энергоносителей могут не попасть под эмбарго ЕС.
Пятый канал
31 мая лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.
Известия

Подробнее о событии

NYT: нефтяное эмбарго ЕС может обогатить Саудовскую Аравию и ослабить позиции России
Lenta.ru08:43
МИД РФ: частичный отказ Евросоюза от российской нефти спровоцирует дальнейший рост цен
ТАСС04:47
МИД РФ назвал последствия антироссийских санкций для Евросоюза
Известия05:50
МИД: решение ЕС о частичном отказе от нефти из РФ спровоцирует рост цен
Аргументы и Факты05:31
В МИД предупредили о последствиях отказа Евросоюза от российской нефти
ИА Красная Весна05:11
В МИД РФ рассказали о последствиях частичного отказа ЕС от российской нефти
Общественная служба новостей05:10
Санкции ЕС в отношении нефти и судоходства из РФ приведут к мировому кризису продовольствия
Газета.Ru06:07

Интересное

Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Выступая в четверг на брифинге, Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток.
Газета.Ru08:55

Опубликована карта продвижения российских войск на Украине на утро 2 июня

Утром 2 июня 2022 года официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг.
NVL05:22

Президент Путин подтвердил планы продлить трассу М12 Москва — Казань до Челябинска

Скоростная автотрасса М12 Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.
Lenta.ru08:45

Минобороны России: число иностранных наёмников на Украине снизилось до 3,5 тысячи

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что приток иностранных наёмников на Украину с начала мая иссяк.
RT на русском04:58

Росгвардия задержала криминального авторитета под Запорожьем по подозрению в работе на СБУ

Спецназ Росгвардии в Запорожской области задержал украинского криминального авторитета, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости08:16

Мэрия Бердянска назвала разминирование украинских бомб причиной взрывов в порту города

В мэрии Бердянска объяснили, что взрыв в порту города произошел вследствие разминирования его территории от бомб, оставленных украинскими военными, передает Ura.ru.
Lenta.ru07:42

Басурин: силы ДНР подавили попытки наступления ВСУ в районе Авдеевки и Новомихайловки

Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
RT на русском07:52

Песков заявил, что проведение референдума о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в 2022 году.
Lenta.ru06:59

В Крыму продавцы фруктов и овощей сильно снизили цены из-за поставок из Херсонской области

Продавцы овощей и фруктов в Крыму пожаловались на переизбыток товаров в республике, из-за чего они вынуждены продавать свою продукцию по крайне низкой цене, пишет MK.RU.
Газета.Ru08:46

Пеле написал открытое письмо Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине

Легендарный экс-футболист Пеле обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине.
Чемпионат07:40