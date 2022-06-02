Частичный отказ Европейского союза (ЕС) от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов спровоцируют рост цен на топливо, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки.
Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в 2022 году.