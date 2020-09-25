МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
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