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Ведомости
Ведомости

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
.
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Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой»

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Уфимские Заметкивчера в 09:33
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REGNUMвчера в 14:53
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