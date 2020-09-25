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Ведомости
Ведомости

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
.
Коммерсантъвчера в 13:44
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Эхо Москвы

Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой»

Эхо Москвы21:08
РБК

МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным

РБКвчера в 16:22
Lenta.ru

Россия увидела признаки постановки в деле Навального

Lenta.ruвчера в 12:54
RT на русском

МИД России указал на нестыковки в ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 15:40
Коммерсантъ

МИД РФ: действия Германии вокруг Навального вызывают вопросы

Коммерсантъвчера в 13:44
Газета.Ru

МИД России не исключил постановку в ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:47
РИА Новости

МИД увидел признаки постановки в деле Навального

РИА Новостивчера в 12:42

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, проверка выявила нарушения в Доме культуры имени Зуева.
Москва 24вчера в 14:55
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Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
ИА Красная Весна20:10
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Греф заявил, что Сбербанк займётся медициной

Москва, 25 сентября 2020, 15:06 — REGNUM Сбербанк проявляет к медицине большой интерес, однако в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства.
REGNUMвчера в 08:06
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В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38
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