Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
.
Коммерсантъвчера в 13:44
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российский МИД допустил, что отравление Алексея Навального было «постановкой»

Эхо Москвы21:08
РБК

МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным

РБКвчера в 16:22
Lenta.ru

Россия увидела признаки постановки в деле Навального

Lenta.ruвчера в 12:54
RT на русском

МИД России указал на нестыковки в ситуации вокруг Навального

RT на русскомвчера в 15:40
Коммерсантъ

МИД РФ: действия Германии вокруг Навального вызывают вопросы

Коммерсантъвчера в 13:44
Газета.Ru

МИД России не исключил постановку в ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:47
РИА Новости

МИД увидел признаки постановки в деле Навального

РИА Новостивчера в 12:42

Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
352

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
137

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
430

У ворон впервые обнаружили способность переживать субъективный опыт

Немецкие ученые из института нейробиологии при Тюбингенском университете провели ряд опытов с черными воронами, в ходе которых выяснилось, что эти птицы испытывают субъективные эмоции и способны воспринимать окружающий мир через них.
Территория новостей00:58
20