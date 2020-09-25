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Ведомости
Ведомости

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
.
Коммерсантъвчера в 13:44
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РБК

МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным

РБКвчера в 16:22
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РИА Новостивчера в 12:42
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Коммерсантъ

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Lenta.ru

Россия увидела признаки постановки в деле Навального

Lenta.ruвчера в 12:54
Газета.Ru

МИД России не исключил постановку в ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:47
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