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Ведомости
Ведомости

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.В источнике
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«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России»,— сказано в комментарии МИД РФ
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РБК

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РБК13:38
URA.Ru

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Газета.Ru

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Газета.Ru12:45
RT на русском

МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

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РИА Новости

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Lenta.ru

Россия увидела признаки постановки в деле Навального

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