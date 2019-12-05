Политика

Газета.RuГазета.RuРябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
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Рябков заявил об «исчезнувшем напрочь» желании России присоединиться к G7

РБК10:14

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Российская газета08:51

Рябков заявил, что у России «исчезло напрочь» желание присоединяться к G7

ТАСС08:22

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

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Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Газета.Ru08:32

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Известия08:49

Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
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Украинский канал «Наш» проверят из-за показа пресс-конференции Путина

Как уточняется, проверка будет осуществляться "из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора".
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13

Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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